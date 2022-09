Adamari López se confiesa con Giselle Blondet: "Sí habían sucedido y sí me afectaron" Desde Colombia, a donde les ha llevado el trabajo a ambas puertorriqueñas, se mostraron de lo más cómplices y unidas. ¡Esto fue lo que compartieron! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El trabajo les ha llevado hasta Colombia, y allí han abierto su corazón. Giselle Blondet y Adamari López, colegas de cadena en Telemundo y también de vida, viajaron hasta este país por un asunto profesional. Pero la confianza y cercanía que existe entre ambas ha dado lugar a momentos muy cómplices y conversaciones profundas de la vida. Giselle Blondet Giselle Blondet de NBL (Univision); Adamari López de Así se baila (Telemundo) | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO Con motivo del nuevo podcast Lo que no se habla, de la copresentadora de La mesa caliente, ambas abordaron asuntos muy humanos que afectan a la mayoría de la gente, también a ellas. "Yo era mucho antes de guardármelo todo y de tragármelo todo y de no contarlo y de no decírselo a mi familia porque entendía que mientras no lo platicara eran cosas que no estaban sucediendo, y sí habían sucedido y sí me afectaban", expresó Adamari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alguien me dijo algo importante, que cuando uno se queda las cosas adentro, de ahí es que vienen las enfermedades", añadió Giselle. Aunque por el momento Adamari no ha sido protagonista del nuevo podcast de su compañera, todo apunta a que ella será una de las invitadas. "Ya hicimos un medio podcasts, cuando hagamos un podcast completo, obviamente se lo ponemos", dijo la chaparrita traviesa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López se confiesa con Giselle Blondet: "Sí habían sucedido y sí me afectaron"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.