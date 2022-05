¡Adamari López sorprende al burlarse de sus malas decisiones en el amor! Mientras que Toni Costa aseguró en La casa de los famosos haber pasado una depresión tras su separación, así reaccionó la mamá de Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras que Toni Costa ya comenzó su participación el La casa de los famosos, extrañando a su novia, Evelyn Beltrán, Adamari López continúa acaparando titulares y ahora quiso bromear acerca de las malas decisiones que tomó en su pasado, algo que despertó nuevamente el cariño de los incombustibles fans de la querida conductora. Ya comenzaron las revelaciones del bailarín español durante el show que anteriormente ganara Alicia Machado. En menos de 24 horas, el papá de Alaïa habló de cómo se dio su historia de amor entre él y la mamá de su hija. También se abrió como nunca acerca de la depresión que vivió tras la ruptura con Adamari López. Ahora la famosa Adamari recurrió a sus redes para, con el sentido del humor que le caracteriza, burlarse de sí misma y de su pasado: "¿Quién más necesita afinar la puntería? ❤️😜", preguntó en tono de indirecta. "Si hay algo que yo tenga súper seguro en esta vida, es que donde yo ponga el ojo… ¡Ay! Ahí no es. Nunca es", decía el simpático clip donde aparecía ataviada con sexy conjunto rojo que dejaba ver un atrevido escote. Adamari Lopez Credit: IG Adamari Lopez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de las redes hablando de Toni Costa no se hizo esperar: "no sé cómo duró tanto con ese marido que tenía, lo veo en La casa de los famosos, no mira a la cámara, no tiene gracia, no quiere salir ni habla, ¡qué pereza!", decía uno de los comentarios con más me gusta del feed de la cuenta de Instagram de Adamari. Adamari Lopez feed Credit: IG Adamari López "Tal vez necesitas fijarte en un hombre más grande de edad que tú, te lo digo con mucho respeto", tú eres demasiado mujer para estos inmaduros", le aconsejaba alguien más. Adamari Lopez feed Credit: IG Adamari López Adamari López continúa robando corazones con su nueva vida, en la que luce mejor que nunca, gracias los cambios que realizó alrededor de su alimentación y su rutina de ejercicios.

