Olga Tañón acude a Hoy Día y Adamari López se ausenta: ¿Por qué no estuvo en el programa? La puertorriqueña no ha acudido al show varios días y esta ha sido la causa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, la primera estrella de la música, Olga Tañón, pisaba fuerte el plató de Hoy día para hablar de su música y llenar de buena vibra el show. Todos los presentadores se mostraron encantados de compartir un ratito con ella y disfrutar de la música tan llena de alegría que les llevaba. Entre los conductores hubo una ausencia muy señalada, la de Adamari López, quien no acudió al programa de Telemundo coincidiendo con la invitación de la Mujer de Fuego. Las especulaciones no se hicieron esperar y rápidamente muchos recordaron un desencuentro entre ambas en el pasado que podría haber sido la razón para evitar que ambas coincidieron. Adamari López y Olga Tañón Adamari López y Olga Tañón | Credit: Mezcalent La dudas quedaron disipadas de inmediato con una publicación de la propia Adamari en sus redes sociales, quien dio a conocer la razón de su ausencia, no solo el jueves, sino también el viernes. La artista se encuentra junto a su hija Alaïa de vacaciones en Vail, donde están disfrutando de la experiencia de esquiar, del frío y de la nieve. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No fueron solas, viajaron junto a su grupo de amigos habitual que incluye, entre otros, a Karla Monroig y Chiquibaby. Adamari López Adamari López de vacaciones con sus amigas en la nieve | Credit: IG/Cynthia Torres "Mi princesa y yo nos vinimos a esquiar y a disfrutar de las vacaciones de spring break en un lugar que nos encanta. Aunque debo admitir que Alaïa es más arriesgada que su mamá. ¿Cómo creen que nos irá esta vez en la nieve? Les iré compartiendo más de estas mini vacaciones, besitos", escribió feliz y un poquito nerviosa por la aventura de esquiar. Con esta preciosa estampa, Adamari zanja los rumores que apuntaban a que su ausencia en el show se debió a la polémica supuestamente vivida con Olga cuando ésta aseguró en un directo que su compatriota se había hecho la operación del balón gástrico, de ahí su bajada de peso. Nada que ver, madre e hija aprovecharon, una vez más, las vacaciones de la llegada de la primavera para seguir creando memorias juntas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Olga Tañón acude a Hoy Día y Adamari López se ausenta: ¿Por qué no estuvo en el programa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.