"Hay una situación en la familia delicada", Adamari López acude al santuario de la Virgen de Fátima En medio de sus vacaciones por Europa, la conductora hizo esta parada obligada en Portugal. "Nos gustaría que ella intercediera". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López está de vacaciones por Europa, donde ya ha dicho que pasará un largo tiempo. Su primera parada ha sido Portugal. Además de visitar su capital, Lisboa, y disfrutar de los manjares y bellezas del lugar, también se ha tomado el tiempo para acudir a un sitio muy especial: el santuario de la Virgen de Fátima. Su obra y milagros fue compartida con admiración por la propia Adamari en su perfil de Facebook, desde donde contó parte de la historia de esta Santa. En ese pacífico entorno, la conductora expresó también conmovida las diferentes razones por las que estaba allí. Adamari López Adamari López pide por un familiar | Credit: Facebook/Adamari López Y es que, además de para admirar y orar a la Virgen por tantas bendiciones en su vida, también se acercó a ella para pedir por alguien más que en este momento lo necesita mucho. "Hoy tuve la oportunidad de venir de pedirle, hay una situación en la familia delicada y que nos gustaría que ella intercediera porque es una Virgen que ayuda en esos milagros y causas que son casi imposibles. Decidí venir y pedir", reveló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me sentí con ese deseo de poder tomar nuevamente ese sacramento tan importante sabiendo Dios lo que hay dentro de mi corazón", dijo refiriéndose a la acción de comulgar. "Hoy voy a seguir pidiendo por toda esa gente que necesita, que de algún momento tiene una enfermedad, una causa imposible que cree que no va a superar, por todos ellos estoy orando hoy", añadió. Entre sus peticiones, por su puesto, no faltó la dedicada a su hija Alaïa, quien se encuentra de vacaciones con su papi Toni Costa en España. "Me siento supercontenta de haber venido... Espero volver otra vez, en esta ocasión con Alaïa. Es un lugar que todo el mundo debería visitar y orar", concluyó visiblemente emocionada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Hay una situación en la familia delicada", Adamari López acude al santuario de la Virgen de Fátima

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.