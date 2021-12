¡El apasionado baile de Adamari López con apuesto presentador que las cámaras captaron! Recién aterrizada de Israel, la puertorriqueña se puso sus mejores galas ¡y se fue de fiesta! Vaya baile que se marcó con este atractivo galán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo de Adamari López es digno de alabar. Su energía es imparable. Lo suyo estos días ha sido un trabajo impecable en Israel, donde ha ejercido de jurado en Miss Universo. Ya de regreso en Miami no ha perdido el tiempo para seguir disfrutando de la vida y sus pequeñas grandes cosas. Esta vez de su tiempo libre ¡y en la pista! Recién llegada de Tierra Santa, la conductora se reunió con sus compañeros de cadena para celebrar la llegada de la temporada navideña. Un festejo en el que lo ha vuelto a dar todo, como solo ella sabe. En medio de la celebración, las risas y los brindis, una bellísima Adamari, enfundada en un conjunto espectacular, se llevó al más guapo de la fiesta para marcarse un baile de lo más apasionado. Nada más y nada menos que un tango. ¡Ahí queda! "No podía dejar de bailar un tango con nuestra reina Adamari López, recién llegada de Miss Universe", escribió Rodner Figueroa, el afortunado de marcarse estos pasitos con la, por qué no decirlo, brillante bailarina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo demostró en Mira Quién Baila, concurso que ganó, y en Así se baila con su ex Toni Costa, más recientemente. Eso sin contar los bailes que hace en su programa matutino Hoy día. Ada lleva el ritmo en la sangre pero, sobre todo, la felicidad y esa es la que marca su vida y cada paso que da. Adamari López Adamari López | Credit: IG Adamari López La feliz mami de Alaïa no ha cesado de sonreír y bailarle a la vida. Esté cansada de tantas horas de trabajo y pasando por una etapa transformadora a nivel físico y personal, ella siempre sabe sacar lo mejor de todo. Para prueba este baile con el que casi, casi cierra un año lleno de aprendizajes. El más importante, amarse por encima de toda las cosas.

