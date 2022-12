Adamari López rompe el silencio y habla claro de los despidos de sus compañeros La conductora por fin contó cómo se siente y mandó este mensaje a sus colegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido días muy complejos para Adamari López. Muchos sentimientos encontrados. Por un lado, la conductora está feliz de poder permanecer en su puesto de trabajo en Hoy día y ser testigo de su nueva etapa. Pero, por otro, no puede evitar sentir gran tristeza al ver como sus compañeros y amigos ya no están. La puertorriqueña decidió compartir un emotivo video donde habla de cómo se siente ante todo lo ocurrido y aprovechó para mandar un sentido mensaje a sus colegas por tantos años. Adamari López Adamari López | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) A través de su cuenta de Facebook, abrió su corazón y se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy bien agradecida por esta nueva oportunidad en el trabajo. Muchos otros compañeros no la tuvieron", arrancó su testimonio con un rosto ciertamente afectado por todo lo ocurrido en los últimos tiempos. Adamari es la única conductora de la etapa anterior que sigue en Hoy día. "Van a tener nuevas oportunidades, porque sé que la vida nos pone diferentes cosas para poder superarlas y seguir creciendo. Así que estoy segura que mis compañeros tendrán una nueva alegría, una nueva oportunidad y una nueva manera de celebrar un nuevo comienzo", concluyó. VIDEO COMPLETO La también actriz terminó abrazando a su pequeña Alaïa a la que agradeció que fuera su hija. "Le agradezco darme tantas alegrías".

