La conmovedora carta de Adamari López a Santa Claus: "Nadie sabe lo que pasa en el corazón" La conductora puertorriqueña se deshizo en lágrimas al leer este emotivo escrito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 ha sido un año de contrastes, donde se ha conjugado lo bueno con lo menos positivo. Adamari López ha hecho una revisión de lo que ha sido en una conmovedora carta que ha leído a Santa Claus. Ha sido en directo, desde su programa Hoy día y las lágrimas han sido inevitables. La presentadora se emocionaba al sincerarse con su público. El contenido de la misiva ha estado cargado de sentimientos y también de confesiones de la artista puertorriqueña quien, una vez más, ha abierto su corazón de par en par y sin filtro. Adamari López Adamari López escribe su carta a Santa Claus | Credit: IG/Hoy día "Todos yo creo que hoy estamos muy sentimentales", dijo refiriéndose a sus compañeros de Hoy día, lo cuales también expresaron sus deseos al milenario personaje de barba blanca. "Aunque tengo muchas cosas que agradecer, a veces nadie sabe lo que pasa en el corazón, y en la vida de cada uno de nosotros y las cargas que podemos llevar aunque pongamos buena cara", expresó. Cada palabra expresada por la mamá de Alaïa fue una oda al amor, pero, sin duda, hubo un momento especialmente sentimental que emocionó a sus colegas y a la audiencia. Una declaración de amor a quienes han sido sus grandes cómplices y compañeros de vida: sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Deseo que hagas llegar estas palabras a esas dos personas que amo y que extraño todos los días. Papito lindo, gracias por todo tu amor y cariño y, especialmente por acompañarme durante tantos años en ese recorrido mañanero de casa a la escuela, algo que aún siendo adulta continuaste haciendo con tus llamadas a las 4.30 de la mañana en mis primeros años como conductora, tu excusa era ser mi despertador y la mía, poder escucharte y saberte bien cada día", dijo entre lágrimas. Su mami también recibió una hermosa declaración de amor. "Yo me quedaré siempre deseando que hubieras conocido a mi adorada Alaïa, le hablo todos los días de ti y cómo te recuerdo con esa sonrisa y esa ilusión de la vida, así, como decía nombre, Vidalina, estabas llena de vida", prosiguió. Un amor infinito y eterno que siempre le acompaña allá donde esté y pase el tiempo que pase.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La conmovedora carta de Adamari López a Santa Claus: "Nadie sabe lo que pasa en el corazón"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.