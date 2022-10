Adamari López y su exsuegra rompen a llorar durante emotivo encuentro en España La conductora viajó al otro lado del océano por un motivo muy especial y a su lado, en todo momento, estuvo Carmen Lozano, la mamá de Toni Costa y abuelita de Alaïa. Hubo lágrimas, cariño y mucha emoción entre ambas mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes de Adamari López explotaron de amor por algo muy emotivo. La conductora viajó con su hija Alaïa hasta España por un motivo muy especial. Y allí, en la tierra del papá de la pequeña, Toni Costa, ambas vivieron un momento cargado de amor, ilusión y también lágrimas. Una vez en el país, la puertorriqueña y su princesa se encontraron con Carmen Lozano, la mamá del bailarín, quien las recibió encantada. Adamari cruzó el océano por algo muy importante para ella y para Toni, un evento en el que la abuelita paterna quiso estar presente. Adamari López y Carmen Lozano Adamari López y Carmen Lozano | Credit: Facebook/Adamari López Aunque Ada y Toni están separados, eso no ha impedido que la relación con la que fuera su suegra por una década se haya roto. Al contrario, la feliz mamá sigue fortaleciendo esos lazos familiares con más ganas que nunca y ha sabido separar lo personal en términos de pareja con todo lo demás. El próximo año la familia al completo deberá reunirse en una celebración única en la vida de Alaïa: su Primera Comunión, por eso la actriz puso rumbo a España, donde sabe que la variedad de vestidos es inmensa. Mientras la pequeña se probaba diferentes trajes de la marca de Mar Segovia, Adamari y Carmen se sentaron fuera y se pusieron a charlar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre te haces sentir y nos encanta poder pasar tiempo contigo", le expresó Adamari. "Gracias por hacerme compartir este momento, más feliz no puedo estar porque daría mi vida por Alaïa", respondió Carmen con los ojos empañados en este video de Facebook. Adamari López y Carmen Lozano Adamari López y Carmen Lozano | Credit: Facebook/Adamari López Una emotiva charla, a la vez que divertida, en la que no faltaron las anécdotas de Toni de pequeño, las risas y también las lágrimas de emoción por lo que supone este momento para Alaïa y toda la familia.

