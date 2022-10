¡Adamari López rompe a llorar con uno de sus compañeros de Telemundo! En medio de uno de sus videos para las redes, la puertorriqueña no pudo contener las lágrimas ante la presencia de su colega por una razón de peso. Su historia es conmovedora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para Adamari López, el contacto con su público es algo primordial. Por eso, cada vez que vive una experiencia de la índole que sea, siempre trata de crear un espacio para compartirlo con sus fieles seguidores. Esta semana, la conductora recibía un galardón por parte de Telemundo al cumplirse 10 años en sus filas, concretamente en Hoy día y sus diferentes etapas. Se trata de un cubo con ese número grabado que denota la historia del trabajador en cuestión en el canal. Al describir lo que esta década ha significado para ella, sus cambios y demás situaciones, quiso acercarse a una de las personas que más cómplice ha sido de ella. Un compañero al que denomina familia y con quien no pudo contener las lágrimas. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent "Quiero presentarles a uno de los que es quizás más especial para mí, a quien conocí un poquito antes de entrar a la empresa y que ha sido un hermano, un gran amigo, a quien quiero mucho...", expresó visiblemente emocionada en una publicación de Facebook. Con los ojos empañados presentó ante las cámaras a este colega, quien siempre está detrás de las cámaras y de muchos éxitos de la cadena. "Se llama Ángel Raúl Román y él también tiene un cubito", dijo intentando sobreponerse de esa emoción. Él lleva unos años más en Telemundo y ha vivido todos los momentos de su amiga Adamari, los buenos y menos buenos también. Levantarse en la madrugada requiere mucha disciplina y no siempre es fácil, pero con personas como Ángel a su lado, todo se hace más agradable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Angelito hace que todo el trabajo sea mucho más fácil y llevadero. Siempre me lleva de la mano, me tiene la información precisa, me regaña, me joroba... sé que voy bien guiada, cuando él es el productor de algún segmento, las cosas salen al dedillo", dijo de su también amigo del alma. Con este video quiso agradecer a Telemundo estos 10 años de trabajo, aprendizaje y momentos entrañables. "Solo quería compartir un poquito de un compañero y del esfuerzo tan bonito que se hace para llevar el programa de la mañana para brindarle lo mejor al público", concluyó.

