Adamari López rompe el silencio sobre su supuesta crisis con Toni Costa En el nuevo espacio de su cadena En casa con Telemundo, la conductora compartió detalles de su historia de amor y reconoció los altibajos con su pareja. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del Día de los enamorados, el programa En casa con Telemundo quiso dar el pistoletazo de salida con una invitada de excepción, Adamari López. Ella es la viva imagen del amor a la familia, al trabajo y, sobre todo, a la vida. Durante una amena charla con sus conductores, la también actriz puertorriqueña compartió sincera que la perfección no existe y que, como todo el mundo, ella también ha tenido sus momentos menos buenos en su relación con Toni Costa. "Hemos tenido nuestros buenos y nuestros malos momentos dentro de la relación pero creo que todo nos ha hecho unirnos más, crecer más, admirarnos más", expresó con honestidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de una década de amor tiene que haber de todo, sin embargo, predomina lo bonito. Risueños ambos, no solo se dedicaron un sinfín de piropos cariñosos sino que manifestaron su deseo de poder ser padres de nuevo. La ilusión sigue latente. "Yo sé que es complicado pero ojalá llegara otro bebé, sea como sea. No tenemos esa parte cerrada", dijo el bailarín ante la preciosa mirada de su chica quien no puede disimular el gran amor que siente por su profe de baile. "Yo entiendo que Toni es el amor de mi vida y nos hemos dado cuenta que sí nos amamos profundamente y que seguimos luchando y apostando por nuestro amor", concluyó la mamá de Alaïa. ¡Enhorabuena por tanta felicidad!

