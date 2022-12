Adamari López revela sus rituales para esperar el 2023 ¿Qué busca en un compañero de vida? Adamari López cuenta qué quiere en una pareja, y revela cómo se prepara para recibir el año nuevo con la mejor energía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López arrancará el 2023 con buena vibra. La actriz puertorriqueña habló con Mezcal Entertaiment sobre sus rituales para recibir el nuevo año. "Yo creo que los rituales se hacen todos: tirar agua pa' atrás, salir corriendo con las maletas, comerse las doce uvas para la prosperidad, calzones rojo y amarillo", dijo. López —quien compartió su sesión de fotos navideña con People en Español— asegura que estos rituales le han dado frutos en el pasado. "Todos en su momento me han funcionado. Recuerdo una vez que me puse los dos calzones, el rojo y el amarillo a la misma vez que creo que es para dinero y prosperidad, que fue un año muy bueno, y el rojo para el amor", dice la guapa soltera. "Lo del agua para atrás para que se vaya lo malo, lo de las maletas para viajar mucho, todos me han funcionado". La copresentadora de hoy Día (Telemundo) reflexionó sobre las lecciones aprendidas en el 2022 y reveló lo que busca en un nuevo amor. "He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es aprender a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante", afirma. "En términos personales, creo que hay muchas cosas en las que puedo seguir trabajando para seguir mejorando, en autoestima, en personalidad, en carácter". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez Credit: Mezcal Entertainment Pensando en una futura relación, López habló de lo que desea en un compañero de vida. "Respeto, admiración, fidelidad", son prioridades para la mamá de Alaïa. Quiere alguien que comparta "el deseo de formar una familia para toda la vida". Eso sí, tendrá que ser un hombre que no se intimide fácilmente. "En carácter soy una mujer fuerte, no voy a negar que tengo mi carácter, no necesariamente quiere decir que voy a trabajar para ser más dócil. ¿Viste que dije dócil? No dije sumisa", afirma risueña. "A mí me gusta la comunicación, buscar esa manera correcta de comunicar, seguir aprendiendo con ese respeto, con ese amor hacia la pareja que llegue para que podamos integrarnos y no separarnos", concluye.

