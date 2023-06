Así rindió Adamari López homenaje a una persona muy especial Adamari López quiso compartir situaciones privadas con el fin de rendir tributo a alguien que significa mucho para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images Este domingo 18 de junio de 2023, se celebra en muchos países del mundo el Día del Padre. Ante ello, muchos famosos están de fiesta disfrutando de esta fecha tan especial. Sin embargo, algunas otras celebridades están recordando a quienes se fueron; tal es el caso de Adamari López que quiso rendirle tributo a su papá, Luis López, quien falleció el 9 de febrero de 2015, cuando la actriz estaba embarazada de Alaïa. "¡Feliz Día del padre! Besos hasta el cielo papi", mencionó Adamari en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con un video donde se ven imágenes de Don Luis y la también conductora en diversos momentos de su vida. Además, se puede escuchar de la voz de la famosa, con el texto escrito, un emotivo mensaje. "Hoy se celebra el Día del Padre, el mío está en el cielo; pero a la misma vez está siempre muy cerquita de mí, está en mi corazón", se puede escuchar. "Papi fue un gran hombre, muy trabajador. Con él, yo siempre me sentí muy amada, me sentía protegida, cuidada. Fue un gran ejemplo de honestidad, de rectitud, de disciplina. Me cuidaba mucho, fue mi guía. Recuerdo que me llevaba a la escuela en las mañanas y ahí creábamos muchísimas memorias que yo jamás olvidaré. Lo extraño, pero a la vez, siento que siempre me acompaña". La famosa terminó enviándole lindas palabras a Luis López hasta donde se encuentre. "Gracias papi por haber sido el mejor papá, te amo mucho, te mando besos hasta el cielo. Feliz Día del Padre", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios no dudaron en pronunciarse ante este muestra de cariño de la famosa. "¡¡¡Tu padre te ama!!! Lo recordamos con mucho cariño"; "Así mismo Ada, fue buen papá; una persona muy respetable. Todos en el pueblo los apreciábamos mucho. Que en paz descanse"; "Que linda; por eso es que fomentas la relación con el padre de tu hija, en especial que la busque en la escuela", y "Don Luis un gran ejemplo para muchos y, sobretodo, fue un gran padre y esposo. Felicidades hasta el cielo", fueron algunos comentarios. Adamari López ha confesado que si bien extraña a sus padres, también tiene de ellos los mejores recuerdos.

