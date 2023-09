"¡Qué química!": Adamari López revoluciona las redes bailando bachata junto al bailarín Martin Mitchel El video ya supera los 2 millones de reproducciones. Míralo aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López y Martin Mitchel | Credit: Instagram Adamari López (x2) Adamari López lo ha vuelto a hacer. La carismática conductora y actriz puertorriqueña, quien recientemente inició una nueva aventura profesional lejos de la televisión que la tiene muy ilusionada, revolucionó nuevamente las redes sociales con el explosivo video que compartió este lunes desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores. En la grabación, que ya supera los 2 millones de reproducciones y las 80 mil reacciones, el extalento de Telemundo aparece bailando una sensual bachata en compañía de Martin Mitchel, un atractivo bailarín e instructor de Zumba de origen italiano que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el mundo de la danza. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López La química que desprenden como pareja de baile no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar al video. Adamari López y Martin Mitchel Adamari López y Martin Mitchel | Credit: Instagram Adamari López "No sé si están actuando, pero eso se mira tan real. Me encanta verlos bailar juntos", se puede leer entre los miles de comentarios que invadieron al instante la publicación. Adamari López Adamari López y Martin Mitchel | Credit: Instagram Adamari López "No se entusiasmen mucho, recuerden que ella es actriz y lo hace muy bien", opinó otra persona. Esta no es la primera vez que Adamari y Martin se dejan ver juntos bailando de lo más pegaditos. Hace justo un año, en septiembre de 2022, ambos ya protagonizaron un sensual video que acaparó cientos de titulares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Martin es una persona muy linda", contaba la presentadora de 52 años en una entrevista en octubre del año pasado con Mamás Latinas. "Lo conocí porque me lo presentó el grupo con el que yo hago mis 'Reels'. Se ha portado muy lindo, nos conocimos el día que hicimos el primer video, tuvimos buena química para poder hacerlo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¡Qué química!": Adamari López revoluciona las redes bailando bachata junto al bailarín Martin Mitchel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.