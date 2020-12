"Yo antes del cáncer, en general en mi vida, pensaba que no necesitaba como ir a un psicólogo, que si yo hablaba con la gente cercana que me quería y que me podía orientar que con eso era suficiente, además [de] que yo pienso que mi comunicación con papá Dios es superbuena y que él siempre busca como mandarme la información correcta para que yo pueda seguir adelante. Pero cuando me divorcié llegó un momento en que decía: sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran y entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento. Yo creo que si no hubiese ido a terapia se me hubiese hecho mucho más difícil", afirmó.