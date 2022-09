Adamari López revela su peso exacto y sus fans la aplauden La puertorriqueña no tuvo reparos a la hora de mostrar su peso exacto durante una retransmisión en vivo de su programa hoy Día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López ha compartido con todos sus seguidores a través de sus redes sociales el impresionante cambio físico que ha experimentando en los últimos tiempos, desde que en enero de 2020 decidiese dar un giro radical a su vida y bajar de peso. Para lograrlo, la mamá de Alaïa se ha sometido a una estricta rutina de ejercicios y una alimentación saludable, cuyos efectos son muy evidentes. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent A través de su programa matinal diario en Telemundo, hoy Día, la puertorriqueña también ha mostrado su evolución a los televidentes. Tanto es así, que en una reciente emisión del programa, Adamari se subió a la báscula y dejó ver cuánto pesa en estos momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo me desayuné y no quiero engordar más. Antes de que venga La nota animal [una sección dentro del programa], ¿será que nos subimos a ver cuánto peso?", dijo. En la pantalla de la báscula se pudo leer 109,2 libras (49 kilos), que corresponden al peso de la artista. Sus fans aplaudieron a la conductora y la felicitaron por haber llegado a conseguir este peso tan saludable. "Mi Ada bella 109, wow mi Ada lo lograste, mi guerrera sigue así, pero con cuidado". Todo lo que comparte la ex de Toni Costa es inmediatamente analizado por sus seguidores. Como ejemplo de ello, uno de los últimos videos que subió a su perfil de Instagram, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores, en el que aparece bailando de lo más sensual junto a un atractivo bailarín de zumba al ritmo de la canción 'La mejor versión de mí' de Natti Natasha y Romeo Santos. "Disfrutando la mejor versión de mí, tú disfruta la tuya", escribió junto a las imágenes. Muchos estaban de acuerdo con la boricua: "Se ve que estás en tu mejor momento", "Eres única, hermosa, inteligente y todo lo demás", "Genial, esa es la actitud", se podía leer. Aunque otros le recordaban que se vería mejor con Toni: "Bonito baile, pero con Toni se vería mejor. Bella chaparrita, Puerto Rico te ama".

