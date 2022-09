Adamari López confiesa cuál es su mayor sueño... ¡y no lo vas a creer! Adamari López ha respondido ahora a una pregunta que muchos nos hacemos a diario: ¿cuál es tu mayor sueño? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Adamari López ha arrancado esta semana con la energía que la caracteriza! La presentadora boricua, que ya nos tiene acostumbrados a sus graciosísimos videos en Instagram, ha respondido ahora a una pregunta que muchos nos hacemos a diario: ¿cuál es tu mayor sueño? Ada siempre se sale con respuestas que la verdad no nos esperamos. Y esta no fue la excepción, así que dio una respuesta que ha divertido a sus miles de seguidores. "Mi mayor sueño yo pienso que es el que me da después de que como", dijo Adamari cuando le lanzaron la pregunta. Los comentaros no se hicieron esperar ante esta ocurrencia: "Ese mismo sueño me dio ayer después de comer 😂😂😂😂"; "ayy sii, ese mismo es el mío 😂😂😂"; "😂😂 me fascinan tus ocurrencias 👏👏 no las pierdo"; "compartimos sueños 😂"; "te pasas 🤣🤣🤣🤣🤣🤣", le dijeron. Pero hablando de sueños, al parecer Ada es lo que se podría decir una "dormilona", ya que hace unos días su amigo Carlitos Perez-Ruiz compartió un divertido reel donde aparece la boricua dormida en la parte trasera de un auto, y una voz en off que dice: "¿Como se puede dormir en segundos? Es una cosa impresionante. ¡Y se duerme a profundidad!" A este publicación Adamari respondió: "Respétame 🥰💕🙏🏻" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No hay día que Adamari no nos regale una sonrisa y sus buenas vibras. Ahora la presentadora también ha estado encendiendo las redes bailando con su profesor de zumba Martin Mitchel, con quien hace además divertidas bromas que han llevado a muchos a pensar que estarían saliendo. No obstante, por mucho que los demás hablen, Ada se divierte a lo grande con las ocurrencias que cada día comparte en sus redes sociales.

