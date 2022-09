Adamari López estuvo este miércoles como invitada en 'Lo que no se habla", el podcast que conduce Giselle Blondet en compañía de la psicóloga y coach Janis Santaella. Un espacio muy íntimo y especial que, en palabras de su creadora, es "como una terapia donde no nos vamos a juzgar y vamos a encontrar soluciones rápidas a lo que nos está pasando porque todos merecemos tener una vida feliz y tranquila".

La carismática copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) habló largo y tendido sobre su separación del bailarín español Toni Costa, la cual hizo pública en mayo del año pasado.

"Yo pensaba que uno estaba construyendo una familia para toda la vida con una estabilidad, con problemas como todos podemos pasar, pero con ese deseo de visualizarnos juntos para educarla, criarla y divertirnos juntos como familia con ella. Ese cuento que tenía quizás en mi cabeza resultó ser diferente al que yo pensaba y me preocupaba mucho", se sinceró la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor, "porque yo vine de padres que estuvieron juntos […], yo tenía un ejemplo bien bonito de mis papás juntos criándonos a mis hermanos y a mí y me daba mucho temor el tomar una decisión diferente y que eso le afectara emocionalmente a Alaïa. Era parte de mi preocupación más grande".

Así se lo contó a Alaïa

Adamari: "Cada cual hace como entiende que es correcto para uno. No me recuerdo de primera intención cómo fue, pero sí sé que cuando hablamos más sobre esto, cuando fuimos un poco más abiertos sobre esto con ella –que creo que ya había habido una conversación anterior–, lo hicimos enfrente de una psicóloga. Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa tomar esa decisión. La plática profunda, la explicación más clara, fue delante de una profesional".

Psicóloga: "Lo primero es felicitar a Adamari porque pasa mucho en las separaciones que lo que menos tomamos en cuenta son los hijos porque sentimos las culpas, pero no estamos viendo que no importa la edad los hijos van a sufrir mucho esta situación. Porque, ¿qué es un divorcio? Es una pérdida múltiple de sueños que nos rompen por dentro. Entonces, ¿por qué es una pérdida múltiple? Porque es el duelo como mujer, pero es el duelo como familia, es el duelo de madre, es el duelo de profesional, es el duelo financiero… Es una pérdida 360 grados que nos obliga a trabajarnos y que, como decía Adamari, no somos robot, cada uno lo maneja en su intuición. Por eso es tan importante buscar ayuda profesional y es muy importante que cómo se lleven los padres en el proceso eso es lo que los hijos van a quedar porque al contrario hay situaciones donde el hijo queda en el miedo, que es como si fuera un triángulo, y a ese hijo tarde o temprano eso le va a afectar en su autoestima. Quizás asume un rol que no tiene que asumir, el rol de ser el comunicador entre mamá o papá o, de lo contrario, muchas veces las madres o los padres cometemos deslices de hablarle mal a los hijos de nuestras parejas o del otro lado omitir. ¿Por qué hago estas comparaciones? Porque hoy estamos viendo un caso donde Adamari lo manejó excelentemente y vivió su duelo y lo está viviendo porque el duelo no se acaba, lo vivimos en una primera comunicación, lo vivimos en una graduación, lo vivimos en situaciones cuando tenemos otra pareja, no es algo que es programado, por eso siempre necesitamos atender esa parte de mujer.

Lo que le contó a Alaïa

Adamari: "Yo no le dije razones, le dije que ella era chiquita y que en este momento no era necesario dar explicación, que si ella en un futuro cuando ella fuera más grande tenía alguna duda que me preguntara que yo le iba a hablar con la verdad, pero que este no era el momento para mamá explicarle por qué se había separado de papá. Le dije: 'Siempre que quieras me puedes preguntar y yo te voy a contestar con la verdad, pero pienso que este no es el momento para hablarte de eso'. [Está] muy chiquita, esas razones ni las entiende, y a los niños yo pienso que no hay que hablarles más de lo que ellos te preguntan, los niños son básicos también".