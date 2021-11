¿Cuántas libras ha perdido en total Adamari López? La carismática conductora puertorriqueña ha destapado por primera vez el dato detrás del espectacular cambio físico que ha experimentado en los últimos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Querer es poder y Adamari López es el claro ejemplo de ello. La carismática conductora puertorriqueña y jueza de la competencia de baile Así se baila (Telemundo) se propuso hace más de un año adoptar un estilo de vida saludable con el objetivo de poder tener una mayor calidad de vida con su hija Alaïa y los cambios en su figura no tardaron en hacerse visibles. La pérdida de peso que ha experimentado la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor entre octubre de 2020 y noviembre de 2021 ha sido espectacular, lo que ha despertado la admiración de sus incondicionales seguidores. "Admirable el esfuerzo, dedicación y enfoque en todo lo que haces. Estás hermosa. No te das nunca por vencida", se puede leer entre los cientos de mensajes que recibe a diario a través de las redes sociales, donde solo en Instagram suma más de 6 millones de seguidores. Este logro personal no hubiera sido posible, como reconoció recientemente la propia Adamari, sin la ayuda del programa de adelgazamiento WW, antes conocido como Weitght Watchers. "Tantas razones para estar feliz y satisfecha de lo que ha sido mi experiencia viviendo un estilo de vida saludable de la mano de WW", compartió este lunes la conductora en Instagram. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día (Telemundo) ¿Pero cuántas libras ha perdido exactamente la copresentadora de hoy Día (Telemundo)? "Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras", reveló por primera vez la expareja del bailarín español Toni Costa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora acompañó su inspirador mensaje de una imagen en la que se puede apreciar la drástica transformación física que ha experimentado durante los últimos meses. Adamari López Adamari López, antes y ahora | Credit: Instagram Adamari López (x2) "La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo hoy puedo celebrar", reconoció la presentadora.

