El resultado de su esfuerzo salta a la vista. Adamari López lleva algo más de un mes inmersa en el reto de bajar de peso que se propuso a principios de año de la mano del programa W W con el objetivo de mejorar su salud y no puede estar más contenta con lo que ha logrado hasta ahora.

“Sigo firme en ese reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor. He bajado en un mes 5 libras. Yo empecé el mes pasado, ya estamos terminando febrero, llevo como, no sé, 5 o 6 libras diría yo, he ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido”, compartió emocionada la presentadora puertorriqueña durante una transmisión en vivo que realizó este jueves a través de la página de Facebook de Un nuevo día (Telemundo).

“Estoy supercontenta con lo que estoy haciendo. Siento que es algo que yo puedo hacer, no se me hace difícil. Estoy desayunando por las mañanas, que antes no desayunaba, estoy haciendo alguna merienda entre medio […]”, agregó Adamari.

La conductora, que está a punto de sobrepasar los 5 millones de seguidores en Instagram, es consciente de que ya se le están empezando a notar las libras que ha perdido y donde más lo está observando es en la ropa puesto que, como afirmó, ahora siente que le queda ‘mejor’.

“Estoy muy contenta que se me ve un poquito que he bajado y eso me hace superfeliz”, admitió la mamá de Alaïa, quien reconoció que se ve ‘más bonita’ cuando adelgaza.

“Me siento más ágil, siento que también, y no está mal decirlo, me siento más bonita cuando estoy con menos peso, encuentro que la ropa me queda mejor y eso me da muchísimo gusto, ¿quién no quiere estar bien?”, aseveró Adamari, quien este fin de semana estará acompañando a Oprah Winfrey en su evento de empoderamiento femenino en Los Ángeles como parte de su tour 2020 Vision: Your Life In Focus y en el que también estará presente Jennifer López.

Adamari, además, formará parte el próximo 14 de marzo de nuestro evento Poderosas, un día lleno de talleres y paneles junto a celebridades, figuras clave de la comunidad y distinguidos líderes en el mundo de los negocios, que se llevará a cabo en Miami.