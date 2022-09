Adamari López responde a la pregunta de cómo es el amor de su vida Adamari López ha regresado con otro de sus divertidos videos a Instagram. ¡Ya nos tiene acostumbrados a compartir sus ocurrencias! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Adamari López ha regresado con otro de sus divertidos videos a Instagram! La presentadora boricua ya nos tiene acostumbrados a compartir sus ocurrencias, y ahora ha aparecido respondiendo a esta inquietante pregunta: ¿cómo es el amor de tu vida? Ciertamente los últimos tiempos no han sido fáciles para López, quien se ha tenido que readaptar a su vida de soltera tras su separación de Toni Costa. Pero la verdad es que ha sabido reinventarse como siempre lo ha hecho: ¡con todo el humor y la energía posibles! Ahora en este video, la presentadora aparece doblando una voz junto a Carlitos Perez-Ruiz que dice: "Yo creo que realmente el amor de tu vida eres tu mismo, no le puedes dar la responsabilidad de ser el amor de tu vida a alguien más". Y por si fuera poco, Perez-Ruiz aparece de fondo diciendo: "Con mucho dinero". ¡Las caras de ambos son como para no parar de reír, por eso los seguidores no dejaron de compartir sus comentarios! "Así lo quiero yo con mucho dinero 😂😂😂😂😂"; "tú mismo eres el amor de tu vida❤️❤️"; "Adaaaa 🤣🤣🤣🤣🤣"; "excelente así es totalmente así, si el humano pensara así no hubiese tanto dolor vagando", dijeron algunos. Adamari López Adamari López | Credit: Jason Koerner/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos han pensado que los divertidos videos de López muchas veces van dirigidos a Costa, en una ocasión ella tuvo que salir a aclarar que solo lo hace para pasarla bien. "Esto va para todo el que me sigue: señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír, no extraño a nadie, ni estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos… bueno, los cuernos sí pero lo otro no", aseguró.

