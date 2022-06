"¿Te molesta que Toni Costa hable de ti?" ¡Así contestó Adamari López! ¿Te molesta que Toni hable de ti?, le preguntó un reportero. La respuesta de Adamari no dejó indiferente a nadie Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Le molesta a Adamari que Toni hable de ella? Credit: Mezcalent A una semana de empezar sus lujosas vacaciones de verano, Adamari López lució súper sexy en una fiesta en Miami para celebrar la portada de una revista. Además de compartir todos sus planes para estas fechas junto con su hija Alaia, la presentadora confesó si le molesta que su ex, Toni Costa, hable de ella ahora que el bailarín está participando en la segunda temporada del reality de La casa de los famosos (Telemundo). ¿Qué planes tienes para este verano? "Tengo muchos planes. La semana que viene me voy a Puerto Rico, están los 'Premios Tu Música Urbana', y ahí vamos a estar en Puerto Rico. Me voy a llevar a Alaia también y me voy a quedar un día más después de que se acabe el show para poder pasar con familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mira el video completo: "Después regreso, me voy al crucero de Disney, me voy a llevar obviamente a Alaia, ahí nos vamos a pasar tres días maravillosos y después regresamos el sábado y el domingo nos vamos para Europa por dos semanitas, dos semanitas y media a compartir, a disfrutar, a seguir creando memorias". "Vamos parte familia, parte amigos que son familia para nosotros y después también tomamos otro crucerito por el Mediterráneo y luego a seguir trabajando". ¿Te molesta que Toni hable de ti? Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: hoy Día; Telemundo "Yo creo que cada cual está trabajando. Cada cual pensará que está haciendo las cosas correctamente, y pues ya, eso es todo lo que te puedo decir".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¿Te molesta que Toni Costa hable de ti?" ¡Así contestó Adamari López!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.