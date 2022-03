"¿Con tu ex todo bien ahí en el viaje?". Adamari López responde a la pregunta de Quique Usales en su programa hoy Día El periodista trató este lunes de sacarle un poquito más de información a su colega y amiga sobre lo vivido el pasado fin de semana en México en el cumpleaños de su hija Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Toni Costa Adamari López y Quique Usales en hoy Día | Credit: hoy Día Se acabó su historia como pareja, pero la relación y el cariño entre ambos se mantiene intacto. Como los extraordinarios papás que han demostrado ser, Adamari López y Toni Costa viajaron juntos el pasado fin de semana a la Riviera Maya, en el estado mexicano de Quintana Roo, para celebrar por todo lo alto en el hotel Nickelodeon el cumpleaños número 7 de su hija Alaïa. "Yo estuve viviendo la vida loca [el fin de semana] pero con mi hija porque estuvo de cumpleaños. Lo dije aquí el viernes, festejamos el cumpleaños número 7, lo pasamos increíble. Nos fuimos hasta la Riviera Maya, en México, en el hotel Nickelodeon y ahí ella disfrutó como la niña que es con sus amiguitos, con parte de la familia, estuvo rodeada de mucho amor y la verdad es que cómo nos trataron y cómo la pasamos fue increíble", contó este lunes la carismática presentadora puertorriqueña a través de su programa matutino hoy Día (Telemundo). La también actriz, que supera los 7 millones de seguidores en Instagram, dijo que fue emocionante poder celebrarle esta vez el cumpleaños a su hija de una manera "totalmente diferente". Adamari López Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López "Siempre le hacía cumpleaños en casa, hasta Stephanie [conductora de hoy Día] me preguntó: 'Oye, ¿cuándo es el cumpleaños, dónde es que no me invitaste esta vez?". Y es porque me la llevé a hacerle un cumpleaños en otro lugar", explicó Adamari. "La pasó superbien, su papá también estuvo ahí con ella y lo disfrutó mucho", agregó. Toni Costa Toni Costa y Adamari López en el cumpleaños de Alaïa | Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El periodista Quique Usales, quien también estaba presente en el estudio, trató de sacarle un poquito más de información a su colega y amiga sobre lo acontecido durante el viaje. "Oye, ¿con tu ex todo bien ahí en el viaje?", le preguntó el también fashionista. "Claro, estábamos ahí dedicados a hacer feliz a Alaïa", le respondió la conductora. Sin duda, Adamari y Toni son un ejemplo a seguir.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¿Con tu ex todo bien ahí en el viaje?". Adamari López responde a la pregunta de Quique Usales en su programa hoy Día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.