Adamari López responde a quienes la critican duro con este pícaro baile La puertorriqueña se dirigió a sus detractores con este mensaje y con esta coreografía, dejando claro lo poco que le importa su opinión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada cosa que hace o dice Adamari López se convierte en noticioso. Ella está acostumbrada y lo tiene asimilado. La mayoría de la gente la quiere y así se lo demuestra con gestos cariñosos y palabras bonitas. Pero también están los llamados detractores, esos que se dedican a criticar su vida, sus decisiones, su físico y todo lo que decida hacer. Es a ellos justamente a quienes Adamari ha querido mandar un mensaje bien clarito en forma de baile a través de sus redes. Por si no les había quedado claro. "Todo lo negativo no me importa... Soy feliz", escribió. Vestida en un floreado conjunto de una pieza corto y unas deportivas, la presentadora grabó este Tiktok bailando al ritmo de "No me importa". Con este mensaje dio la bienvenida al fin de semana dejando constancia de la dicha y buena energía que siente en estos momentos, incapaz de ser opacada por nada ni nadie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada día luce más estilizada y su perseverancia en esta nueva forma de vida mucho más saludable ya es un hábito integrado a su día a día. Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Karla B Style En términos de trabajo tiene una agenda llena de proyectos bonitos. Además de Hoy día, cada domingo brilla como jurado de Así se baila. Tanto ella como Alaïa acaban de ser protagonistas de una preciosa sesión de fotos de lo más otoñal envueltas en sus colores y más que preparadas para celebrar una de las fiestas más divertidas del año: Halloween. Ada está encantada de la vida y este video es la mejor prueba de ello

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López responde a quienes la critican duro con este pícaro baile

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.