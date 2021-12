¡Adamari López estalla y se pronuncia acerca de la operación! La conductora de Hoy Día decidió plantar cara a las críticas por promover una dieta de adelgazamiento. Esto es lo que dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López, quien suele ser de lo más amorosa en las redes cuando dedica mensajes a sus seguidores, utilizó un tono un poco más agresivo para defenderse de las críticas que se desataron recientemente al volver a promover una famosa dieta de adelgazamiento después de que Olga Tañón revelara sin querer herir a nadie, hace unas semanas, que la conductora se había sometido a una operación quirúrgica para luchar contra el sobrepeso. Así reaccionó hoy Adamari a las críticas, con un video en sus redes en tono de broma, que dejaba clara su posición al respecto, aunque sin terminar de confirmar su operación ni desmentirla: "¡No sufran! ¡No molesten!", escribió junto al clip sobre el que podía leerse un cartel: "cuando dicen: es que ese cuerpazo es porque se operó". En él, con un audio de voz de Alejandro Chabán, Adamari, ataviada con un suéter blanco frente a un platillo de fruta, decía: "Opérese, opérese, si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no sufra. Si quiere hacer ejercicio, hágalo, pero no joda". "Lo mismo digo", comentaban en redes algunos de los internautas sin rendirse. "No jodas vendiendo imagen solo con engaños… La verdad no peca, pero cómo incomoda"; "no es que moleste", se lamentó alguien más, "es que dijo que bajó de peso con WW y es una mentira vendiéndole sueños a las personas". Adamari López comentarios Credit: IG People en español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas celebridades en cambio mostraron su apoyo a la ex pareja de Toni Costa: Chiquibaby, Carlos Adyan, Karla Monroig así como su entrenadora y su estilista, compartieron smileys bajo el post de la mamá de Alaïa.

