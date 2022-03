Adamari López responde a quienes se burlaron de su flacidez: "Vi la foto y dije: 'La voy a subir'" La conductora fue víctima de ataques y críticas por publicar una imagen que mostraba su barriguita al natural y con las marcas de la vida. Este es su mensaje inspirador para quienes la señalaron con dureza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada vez que Adamari López comparte una nueva foto, video o documento en sus redes sociales, millones de ojos se posan sobre su publicación. Sus mensajes siempre tienen un eco y producen todo tipo de reacciones, algunos más positivas que otras. Precisamente hace unos días, la puertorriqueña tomaba una importante y valiente decisión que sabría que sería cuestionada por todos. No le importó, el mensaje que quería dar con esa fotografía va más allá de cualquier ataque. En esta fotografía posaba feliz y sonriente en bikini. Tenía claro que su instantánea en traje de baño daría la vuelta al mundo, y mucho más ahora que ha bajado tanto de peso. Con lo que la gente no contaba es que Adamari no usaría ningún filtro, esa herramienta que un alto porcentaje de personas emplean para tapar la realidad de su imagen y sus vidas. adamari lopez bikini colombia Adamari López en bikini | Credit: Adamari Lopez IG En ella su vientre no luce absolutamente plano ni artificial, por el contrario, se ve natural y como resultado de haber sido mamá y haber tenido sobrepeso. Es una imagen tan normal y habitual de la vida como muchas otras. El asunto es que su protagonista es Adamari. A partir de ahí el sinfín de comentarios, algunos no muy agradables, halagos y, cómo no, críticas a su cuerpo no cesaron. Consciente de que esto iba a pasar, la también actriz reconoce que no dudó en publicarla, por el contrario, sintió que era lo que tenía que hacer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo vi la foto y dije, '¿sabes qué? La voy a subir' porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho", explicó a Molusco TV en una entrevista que no tuvo desperdicio. Adamari López Adamari López en la actualidad | Credit: Instagram hoy Día Un mensaje tan conmovedor como necesario en una sociedad donde todo es una oda a lo perfecto. La flacidez es parte natural de la piel cuando pasa por ciertos procesos y no tiene nada de malo ni de lo que avergonzarse. Así lo quiso hacer llegar Adamari, sin perder la sonrisa y la naturalidad que hacen que la gente la quiera tanto. De esta manera, sin filtro en sus palabras, llegó a muchas mujeres que como ella han tenido los mismos efectos en su cuerpo tras procesos de maternidad y adelgazamiento. Adamari bikinazo Credit: IG Adamari López Unas palabras sumamente inspiradoras que ponen una realidad sobre la mesa: el cuerpo perfecto es el real, el que uno ama y cuida y, sobre todo, no finge. Gracias por esa transparencia y hermoso testimonio, querida Adamari.

