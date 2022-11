¡Adamari López revela cuáles son los requisitos para besarla! Adamari López se ha aparecido con un divertido video en redes sociales en el que dice a los interesados cuáles son los requisitos para poder besarla. ¡Tomen nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López es sin dudas una de las celebridades más ocurrentes del mundo del entretenimiento. Ahora se ha aparecido con un divertido video en redes sociales donde aparentemente le dice a los interesados cuáles son los requisitos para poder besar a una mujer como ella. ¡No te lo pierdas! La presentadora boricua ya nos tiene acostumbrados a que casi cada mañana disfrutemos de sus videos. "¡Tan ricos que son los besitos! ¿Ustedes ponen requisitos? 😘", escribió Ada al compartir el divertido clip donde dobla una voz que dice: "Requisitos para besarme: número uno: ¿tampoco así me quieres besar? ayyyy", dice la voz que la boricua dobla de manera muy simpática. Seguramente muchos esperaban que Ada dijera de verdad qué requisitos debe tener un hombre para conquistar el corazón de una mujer como ella, quien además está soltera desde hace más de un año, pero todo resultó ser una broma. No obstante, sus seguidores disfrutaron mucho la ocurrencia: "Tienen que haber cepillado la boca! Mi esposo siempre lo hace 😂😂😂😂🔥🔥🔥"; "que sean sinceros los besos y que no tenga mal aliento 🤦🤷🤭🤭"; "me encanta Ada porque ella es tan natural, y eso te hace única"; "eres hermosa muchas bendiciones", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Aunque Adamari tuvo que atravesar el dolor que significa toda separación, lo cierto es que la presentadora ha asegurado que en estos momentos de su vida está plena. "Estoy bien, estoy feliz, estoy saludable. Estoy disfrutando mucho a [mi hija] Alaïa y cuando me veo al espejo veo lo que me gusta", dijo a People en Español. Si bien no está cerrada al amor, lo cierto es que ahora se siente bien consigo misma. "De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento", dijo. "No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación".

