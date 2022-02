¡Adamari López remodela su jardín y lo presume con una fiesta entre amigos! Además de lucir una nueva y espectacular figura y sentirse mejor que nunca, la bella puertorriqueña también está haciendo cambios en su hogar. ¡Así le quedó la parte exterior de su casa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casi todo en la vida de Adamari López ha dado un giro para bien. Además de verse y sentirse espectacular por dentro y por fuera, la conductora también ha querido hacer cambios en su hogar y darle una energía nueva a su casa. Primero lo hizo con algunos retoques en el interior de suelos y cortinas y ahora le ha tocado el turno al jardín, una de las partes más bonitas de su casa donde Alaïa juega y se divierte cada día. También es un espacio de reunión entre amigos y familia, así que tocaba darle un toque distinto. ¿Qué hizo? La propia Adamari compartió un video con las dos novedades que ha añadido a la zona exterior de su hogar que precisamente estrenó este finde de semana con sus seres queridos. El resultado final salta a la vista y dio lugar a un día lleno de pura diversión para todos los invitados que disfrutaron de una parrillada exquisita. "Mi gente, feliz fin de semana, estoy estrenando el grill aprovechando que ya se acerca el veranito y festejando por adelantado a mi amiga Karla Monroig que cumple este 5 de marzo. Vamos a ver qué tal me queda el churrasquito", escribió entre risas junto a este video en Facebook. Karla y Adamari Karla Monroig y Adamari López | Credit: IG/Karla Monroig SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La carne le quedó estupenda y la también actriz demostró ser una gran chef. Los allí presentes, futura cumpleañera incluida, se mostraron encantados de la vida con este festejo. "Es fin de semana de aprovechar que se está acercando el veranito, al menos para mí, y de estrenar mi pérgola y de ponerme a estrenar mi barbacoa. Y yo que me creo una cocinera espectacular pues me puse a adobar la carne", bromeó. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Lo importante es la intención y esa la puso toda. Un día de risas y alegría con su gente querida poco antes de partir para su natal Puerto Rico donde le esperan unos días de trabajo para su programa Un nuevo día. ¡Ganas de verte en la Isla del Encanto!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari López remodela su jardín y lo presume con una fiesta entre amigos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.