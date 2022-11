¡Adamari López muestra feliz la última remodelación que ha hecho en su casa! La conductora mostró el antes y el después de este espacio tan especial de su hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchos los cambios que ha experimentado Adamari López en el último año. Y se siguen sumando más a la lista. En esta ocasión, la conductora puertorriqueña ha presumido la remodelación que ha hecho a una parte muy especial y conocida de su casa. A través de sus redes, la feliz mamá de Alaïa mostraba el antes y el después de este lugar que tantos buenos momentos promete darle ahora que ha hecho un cambio tan significativo. "¡Díganme que no soy la única que siente feliz cuando cumple el objetivo de los arreglos en la casa!", escribió emocionada junto a las imágenes de la transformación. Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Hay una parte de su casa que queda frente a la piscina que estaba sin techar. Un lugar desaprovechado al que, cubriéndolo, le sacaría un mayor partido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Y así mismo ha sido! Adamari enseñó cómo quedó la cubierta que le protegerá del sol y le permitirá pasar ratos cómplices con su gente. La también actriz aprovechó para añadir plantas y un bonito inmobiliario en colores claros que hicieron de este rincón uno con mucho encanto.

