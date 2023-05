Adamari López regresa a la Casa Blanca, esta vez por un motivo muy diferente La conductora acudió a Washington y compartió qué razón la llevó a la capital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de abril, con motivo de la Pascua, Adamari López acudía a Washington, concretamente a la Casa Blanca, para formar parte, junto a su hija Alaïa, de una celebración propia de este día de Semana Santa. Fue una de las invitadas de honor junto a otras personalidades de la televisión y sus hijos, como fue el caso de Francisca y su pequeño Gennaro. Sin embargo, a la conductora puertorriqueña se le quedó una espinita en el corazón durante su visita. Un pendiente que tenía ganas de completar y que por fin ha podido llevar a cabo. Después de sus días de celebración por su 52 cumpleaños tanto en Miami como en un viaje sorpresa a Las Bahamas, Adamari partía rumbo a la capital norteamericana para cumplir su cometido. Adamari López Adamari López en Washington | Credit: Facebook/Adamari López Con su pequeña cómplice siempre a su lado, la también actriz contó en un video en su perfil de Facebook, la razón que las tiene de regreso. "En la primera oportunidad pude conocer los jardines de la Casa Blanca, pero no de hacer un recorrido dentro de la Casa Blanca, así que hoy me han extendido una invitación para poder entrar junto con otra gente que viene... Tenemos la oportunidad de entrar hoy, hay que hacer fila, no se puede tener carteras, ni mochilas, no se puede traer agua, no se puede grabar pero sí hacer fotos. Vamos a hacer este recorrido y lo vamos a estar poniendo", dijo entusiasmada a sus seguidores. "Yo nunca había tenido la oportunidad de visitar la Casa Blanca por dentro y me hace mucha ilusión, sobre todo porque Alaïa está estudiando la historia de los Estados Unidos y es la nación donde vivimos, así que qué mejor que venir y conocer un poquito más de nuestra historia", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y así mismo fue, una visita entrañable y otro momento para el recuerdo entre madre e hija que quedó grabado no solo en imágenes, sino también en sus corazones. Ada y su princesa acudieron acompañadas de sus grandes amigos, Carlitos y titi Cynthia Torres, comadre, amiga y hermana de la vida. Un viaje entrañable y lleno de historia que ninguna de las dos olvidará.

