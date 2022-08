Más cercana que nunca, Adamari López reflexiona sobre su vida y el incierto futuro que se abre paso ante ella "Quiero pensar que mi mamá y mi papá me dieron herramientas buenas y fuertes para enfrentar todo lo que viene", dijo la conductora puertorriqueña. Mira el video que compartió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Adamari López ha sacado a relucir su lado más divertido y pícaro con los cómicos videos que comparte desde hace meses en las redes sociales y que han dado lugar a todo tipo de reacciones. Pero no todo es superficialidad en las redes sociales de la carismática copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo). A través de su página de Facebook, donde ya supera los ocho millones de seguidores, también hay tiempo y espacio para la Adamari más reflexiva y vulnerable. Este jueves, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales, Gata salvaje y Bajo las riendas del amor compartió un video en el que aparece en el exterior de su casa reflexionando acerca de lo rápido que se va el tiempo y el incierto futuro que parece abrirse paso ante ella. "Hace unos meses estaba celebrando el cumpleaños de Alaïa, que ya tiene 7 años, estaba cumpliendo yo mis 51 años, celebrando un año más de vida, de experiencias, de crecimiento personal, de salud, de bienestar, de trabajo, que también en estos días uno no sabe qué puede pasar o cuán difíciles se pueden poner las cosas, pero siempre también muy agradecida con todas las oportunidades que la vida me ha dado para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir saliendo adelante", comenzó compartiendo la conductora ante la cámara. Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "Quiero pensar que mi mamá y mi papá me dieron herramientas buenas y fuertes para enfrentar todo lo que viene y poder disfrutar también los buenos momentos porque no es para quejarnos, es simplemente para replantearnos cosas de lo que ha pasado durante estos 51 años y en esta mitad del año. Cómo seguir adelante, cómo seguir buscando motivaciones y fuerza para seguir adelante con todas las pruebas que la vida te pone, para seguir disfrutando cada oportunidad de cada día, de poder respirar aire puro, de poder disfrutar de mi patio, de mi casa, de mi hija". Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López Adamari reconoció que le "conmueve mucho el ver qué nos depara el futuro, hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde me puedo seguir replanteando mi vida, como mujer, como mamá, como profesional, como amiga… en todos los aspectos". Y agradeció a sus incondicionales seguidores por el apoyo incondicional que siempre le han dado "en cada una de las etapas" de su vida. "Yo creo que Dios obviamente me da mucha fuerza para seguir adelante, pero ustedes han sido un apoyo incondicional en cada una de las etapas de mi vida y me han brindado mucha fortaleza con muchas palabras de aliento, me han hecho también reflexionar mucho cuando a veces leo cosas que me hacen preguntarme si voy por el camino correcto, si estoy haciendo las cosas bien, si puedo ser todavía mejor ser humano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, los mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores no se hicieron esperar. "No te preocupes, el plan de Dios en nuestras vidas es perfecto. Confía en su plan y ponlo en primer lugar", "Eres una guerrera, que nada te detenga, pide dirección a Dios", o "Sigue hacia adelante. Más bendiciones serán añadidas a tu vida. Eres una mujer valiente. Pronto te veré más feliz que nunca", se puede leer entre los miles de comentarios que invadieron su publicación.

