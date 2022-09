Adamari López: "Las opiniones todas son respetables y se aceptan, pero la forma en que se dicen las cosas puede afectar mucho" La carismática conductora puertorriqueña compartió un video a través de su página de Facebook en el que reflexiona sobre los crueles comentarios que vierten algunas personas en las redes sociales. "Si no tienen nada bueno que decir, mejor callemos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero como actriz de exitosas telenovelas y ahora como conductora e influencer, Adamari López es uno de los rostros más queridos de la televisión hispana. Pero, como todas las celebridades, la carismática presentadora puertorriqueña no está exenta de recibir crueles comentarios y críticas a través de las redes sociales, donde solo en Instagram suma 8 millones de seguidores. Consciente del impacto que pueden llegar a tener las palabras en la vida de una persona, hasta el punto de llevar a alguien a intentar atentar contra su propia vida, la mamá de Alaïa quiso reflexionar recientemente sobre el tema a través de su página de Facebook tras leer algunos comentarios de sus publicaciones. "Yo siempre trato de leer y de estar al pendiente [de lo que me escriben]. A veces me da más tiempo y en otras oportunidades no, pero al estar en el avión tuve un buen rato para leer y ver sus comentarios y quería compartir que, a pesar de que hay muchísimos mensajes de fortaleza y de alegría por las cosas que hago, también hay mensajes que tocan el corazón. A veces la gente escribe y no sabe el poder de sus palabras, no imagina cuánto puede impactar la vida de una persona de manera positiva o de manera negativa", comenzó compartiendo. "Por lo general yo soy bastante fuerte y acepto y entiendo tanto las críticas positivas como también las negativas hacia las cosas que yo pongo, pero a veces me quedo pensando qué siente cada una de la gente cuando opina cosas negativas, qué hay dentro del corazón de cada una de ellas que les hace poner un comentario feo o fuerte sobre algo que están viendo o sobre una persona". Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López La copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) dejó claro que "no es que uno no acepte los comentarios negativos, es la forma en que se dicen las cosas". "Las opiniones todas son respetables y se aceptan, pero la forma en que se dicen las cosas puede afectar mucho", señaló Adamari. "Un día a lo mejor uno está bien y fuerte emocionalmente, pero a lo mejor hay días en los que no y que eso puede llevar a que uno cometa una acción imprudente y que no tenga vuelta atrás. Hay muchos artistas y hemos visto muchas personalidades que han atentado contra su vida por comentarios que han leído". Adamari López Adamari López | Credit: Facebook Adamari López "Tratemos de ser gente de bien, si no tenemos algo positivo que comentar sobre alguien pasemos por alto, dejemos de seguir a esa persona. No es que todo el tiempo sean halagos, pero es la manera de decir las cosas. Piénsenlo y cuando vayan a hacer un comentario de alguien en mi página o en la de cualquier otra persona piensen dos veces lo que ponen, que no les vaya a afectar y que por a lo mejor esos comentarios que se ponen no vayan a tomar decisiones que les puedan afectar. Si no tienen nada bueno que decir, mejor callemos", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reflexión de Adamari generó al instante miles de reacciones entre sus incondicionales seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y cariño. "Sigue hacia adelante, tú eres fuerte y guerrera", "No les hagas caso", "No dejes que ningún comentario te afecte" o "No tomes en cuenta los mensajes negativos que una persona frustrada te pueda hacer, piensa que cada uno con sus palabras muestra lo que tiene en su corazón. Tú sigue adelante como la guerrera que eres", se puede leer entre los comentarios que recibió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López: "Las opiniones todas son respetables y se aceptan, pero la forma en que se dicen las cosas puede afectar mucho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.