Adamari López y excompañero de Amigas y rivales comparten un divertido momento 20 años después Adamari López se fue de vacaciones por Europa con un grupo de amigos entre los que se encuentra Johnny Lozada, con el que 20 años atrás hizo Amigas y rivales. Algo que recordaron en un divertido video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Adamari López/IG Adamari López es el vivo ejemplo de que las buenas amistades perduran por siempre, no importa el tiempo ni la distancia. Ahora la presentadora se fue de vacaciones nada más y nada menos que con uno de los actores que 20 años atrás formó parte del elenco de Amigas y rivales, la telenovela mexicana que se robó el corazón de los televidentes. Pues López, quien se encuentra vacacionando por Europa junto a un grupo de amigos entre los que se encuentra su compatriota Johnny Lozada, quien dio vida a Johnny Trinidad y ella a Ofelia Villada Ruvalcaba en el recordado culebrón "Más de 20 años después de #amigasyrivales y seguimos enteritos 😜😂", escribió la boricua junto a un divertido video con Lozada. A ambos se les ha visto disfrutando de las calles de Paris y junto a la Torre Eiffel, también acompañados de Karla Monroig, Carlos Pérez, Cynthia Torres y quien no podía faltar, su pequeña Alaïa, que se ha divertido a lo grande. Pero ese no es el único destino que los amigos visitarán, sino que estarán también en Bélgica, Italia y se irán de crucero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito closet Mientras López y su pequeña están disfrutando de estas merecidas vacaciones, Toni Costa pone toda su energía por llegar al final en La casa de los famosos (Telemundo), donde ha no ha dejado de hablar de su pasado con la presentadora boricua. Entre otras cosas, el bailarín español confesó uno de los motivos de la separación. "El tema de tener, por ejemplo, a Alaïa en medio de nosotros en cuanto a dormir con nosotros, eso yo creo que también nos marcó mucho y no nos dimos cuenta. Pero creas que no Alaïa es un eslabón, pero también fue como una pequeña barrera", aseguró.

