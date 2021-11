Adamari López se reencuentra con varios excompañeros de Un nuevo día en una reunión en su casa La conductora puertorriqueña organizó este jueves en su casa una reunión a la que acudieron varios compañeros y excompañeros de las mañanas de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López es sin duda la anfitriona perfecta. Cada vez que abre las puertas de su casa a sus familiares y amigos, la carismática conductora puertorriqueña no escatima en detalles para que sus invitados se sientan lo más cómodos posible y puedan disfrutar de una velada única. Este jueves, sin ir más lejos, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales recibió en su hogar a varios compañeros y excompañeros de trabajo. "Hoy tengo otra reunioncita en casa para invitar a compañeros de mi trabajo queridos, voy a tener a gente que quiero mucho y que se han portado superlindos conmigo", compartió a través de sus historias de Instagram, donde puede presumir de tener más de 6 millones de seguidores. A la reunión acudieron compañeros de trabajo de hoy Día (Telemundo) como la conductora mexicana Stephanie Himonidis, quien acaba de convertirse en madre; pero también viejos rostros de las mañanas de la cadena hispana, entre ellos el ahora conductor de La casa de los famosos, Héctor Sandarti, y el presentador de Exatlón Estados Unidos, Frederik Oldenburg. "¡Qué rico compartir con ustedes! Los quiero mucho", escribió en Instagram Adamari. La reunión se convirtió así en una especie de reencuentro entre excompañeros de las mañanas de Telemundo puesto que tanto Sandarti como Oldenburg formaron parte en su día junto a Adamari y 'Chiquibaby' de la programación matinal de la cadena de habla hispana. "Los amigos que te da esta hermosa carrera. Los admiro, los adoro, aprendo de ellos. Reencuentro, celebrando que nuestro Sandarti está aquí. Todos fanáticos de La casa de los famosos", escribió Frederik junto a una imagen del esperado reencuentro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las redes sociales no tardaron en echar de menos en la reunión a algunos exintegrantes del programa, especialmente a Rashel Díaz y al chef James, que ya no trabajan en Telemundo. "Faltó Rashel y el chef James", comentó una persona en Instagram. Chiquibaby A lo que Himonidis respondió: "Sí, los extrañamos".

