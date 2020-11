Close

Adamari López recuerda el fatídico día en que le diagnosticaron cáncer de seno La conductora compartió el impacto que tuvo la noticia en su vida personal y profesional, una época dorada en la que hacía telenovelas y se había comprometido con su entonces novio, Luis Fonsi. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque el pasado, pasado es, a veces es bueno regresar a él para ayudar a los demás. Así mismo lo ha hecho Adamari López al volver a recordar uno de los episodios más duros de su vida: su diagnóstico de cáncer de seno. En una reciente entrevista con la revista médica NIH Medline Plus aseguró, entre otras cosas, por qué está viva y cuál fue el impacto que esta noticia tuvo en su vida. "La detención temprana me salvó la vida", expresó con el fin de invitar a todas las mujeres a que no dejen de tocarse y mantenerse alerta. Adamari tenía 33 años cuando se enteró de su enfermedad y vivía en una auténtica luna de miel. "Era un momento excelente de mi carrera. Estaba en México filmando telenovelas y me acababa de comprometer con mi novio", expresó refiriéndose al artista Luis Fonsi. Para la artista fue algo absolutamente inesperado ya que hasta ese momento nadie de su familia había sufrido cáncer. "En mi familia nadie había tenido cáncer así que la noticia fue difícil y me tomó por sorpresa", contó a la prestigiosa publicación. Tuvo que tomar decisiones duras, como quitarse el pecho, con el fin de seguir adelante con su vida y aniquilar cualquier tipo de riesgo o posibilidad de recaída. El apoyo y el amor de los suyos fue una parte clave para su recuperación, pero también su actitud. Image zoom Credit: Kike Flores/@kikefloresphoto; Peinado y maquillaje: Marco Peña; Estilista: Reading Pantaleon "El diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte. Es sinónimo de lucha, de búsqueda, de fuerza y de aprender a disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece", añadió positiva. Su sueño de ser madre se vio amenazado pero nunca perdió la esperanza, al contrario, se aferró a ella con más fuerza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entre las quimioterapias hice un tratamiento de fertilidad. Eso me dio la esperanza de ser madre algún día", compartió. Años después llegó Alaïa, su mayor milagro y bendición. Una historia inspiradora con un mensaje muy importante para todas las mujeres. "Manténganse fuertes. Sigan haciéndose chequeos médicos con regularidad. Conozcan sus senos para detectar el cáncer o cualquier nódulo a tiempo para que lo revisen. Debemos dedicar tiempo para nosotras mismas".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Adamari López recuerda el fatídico día en que le diagnosticaron cáncer de seno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.