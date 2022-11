Adamari López recuerda a un gran amor: "Tu amor fue, es y será siempre demasiado bueno" Adamari López compartió en Instagram un amoroso mensaje, recordando a uno de los hombres más importantes de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López recordó en sus redes sociales a un hombre que marcó su vida y aún vive en su corazón. Se trata de su padre, Don Luis López, quien murió en Puerto Rico en el 2015 de un ataque cardíaco. "Papi te extraño y te quiero tanto. Hoy te celebro tu cumpleaños y recuerdo algunos de los momentos que pasamos juntos. Tu amor fue, es y será siempre demasiado bueno", escribió la presentadora de hoyDía (Telemundo) junto a fotos de momentos felices con su papá. La actriz puertorriqueña acompañó las imágenes con la canción "Demasiado bueno" de su compatriota Kany García. Adamari Lopez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari era muy cercana a su padre, y también a su madre Vidalina Torres, quien murió en el 2012 tras batallar contra el cáncer. En el video, vemos imágenes de la presentadora compartiendo con su padre y sus hermanos. Adamari Lopez Adamari Lopez | Credit: Mezcalent.com También la vemos con sus padres cuando ella ganó ¡Mira quién baila!, un momento de alegría para toda la familia. Y vemos una foto de Don Luis tocando la barriga de Adamari cuando estaba embarazada de su hija Alaïa. ¡Feliz cumpleaños a Don Luis en el cielo!

