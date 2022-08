Adamari López reconoce que sí le pegaron los cuernos en un divertido video La puertorriqueña recurrió al humor para tratar un tema tan polémico como son las infidelidades. ¿Le pegaron alguna vez los cuernos? Así lo cuenta ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López nos tiene acostumbrados a publicar divertidos videos en los que trata cualquier tipo de asuntos, especialmente aquellos relacionados con el amor, los hombres y la decepción amorosa. Muchos consideran que estos mensajes son algún tipo de indirecta su ex, Toni Costa, pero esto es algo que a ella parece no importarle. "Esto va para todo el que me sigue: señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír, no extraño a nadie, ni estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos… bueno, los cuernos sí pero lo otro no", dice el audio que ella interpreta con mucha gracia. La publicación de la mamá de Alaïa ya lleva más del 4 mil comentarios y supera los 80 mil likes. Muchos de sus fans le piden que supere ya al padre de su hija, mientras que otros lo toman con humor. "Mantén tu boca con otros temas, porque tus videos dicen lo contrario", "Esa mujer tiene un dolor", "Supéralooo muchacha", "Los cuernos en algún momento a todos nos ha pasado, parece que no lo has superado", "Nooo qué va, te choteaste, el pez muere por la boca jaja, calladita te ves más bonita", "Adamari ya párale mija, ten dignidad" o "Entre broma y broma, la verdad se asoma", fueron algunos de los comentarios que le pedían que pasara página. Mientras que otros, aplaudían su comportamiento con mensajes como: "Se tenía que decir y se dijo". "Chulísima Adamari y me caes súper", "Como me divierto, eres una reina", "Eres lo máximo!!! Disfruto lo que haces en tus redes", "Me encanta que mientras más la critican, más dura la tira mi Ada", "¡Divina! Tú te diviertes y los que critican sufren" o "Jajajaj eres bien divertida!! Me encanta tu personalidad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando hace ya más de un año desde que la conductora anunciase su separación, Adamari asegura estar viviendo un momento pleno y no cerrarse al amor, aunque no es una de sus prioridades puesto que se encuentra enfocada en su bienestar y en el cuidado de su hija. "Estoy bien, estoy feliz, estoy saludable. Estoy disfrutando mucho a Alaïa y cuando me veo al espejo veo lo que me gusta. Veo a una mujer que se ha sabido levantar, que disfruta cada día cada nueva oportunidad, que está contenta de cómo va llevando esta nueva etapa de su vida, mucho más tranquila, segura, feliz, siendo sensible con ella misma", declaró la puertorriqueña en una reciente entrevista exclusiva para People en Español. Por su parte, el bailarín español se encuentra feliz junto a su novia Evelyn Beltrán, con la que está rehaciendo su vida. No obstante, ambos tratan de mantener una relación cordial por el bien de la hija que tienen en común, su mayor prioridad como familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López reconoce que sí le pegaron los cuernos en un divertido video

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.