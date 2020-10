"¿Qué es esto?": Adamari López recibe sorpresivo regalo de Toni Costa A tres días de haber celebrado su noveno aniversario de pareja, el bailarín español sorprendió a la conductora con un inesperado regalo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una romántica velada solo para dos, Adamari López y Toni Costa celebraron el pasado viernes su noveno aniversario de pareja. "Celebrando el amor a tu lado, ¡9º aniversario! ¡Te amo cariño!", escribió en su día el bailarín español junto a unas imágenes en las que aparece en compañía de su chica, quien también dedicó unas románticas palabras al bailarín. "Ya son 9 añitos de bendiciones, de muchas cosas lindas […] Gracias por 9 años bien bonitos y espero que sean muchísimos más", compartió por su parte la conductora. Siempre detallista y romántico, Toni volvió a sorprender a su pareja este lunes con un regalo muy especial que tomó por sorpresa a Adamari ya que el aniversario había sido tres días atrás. Image zoom Adamari López recibe regalo de Toni Instagram Toni Costa "A mí como me gusta sorprender a mi chica. Me falta un regalo de aniversario por los 9 años y tres días", dijo el bailarín justo antes de entregarle el presente a la mamá de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La emoción de Adamari al encontrarse con un hermoso colgante personalizado con las iniciales de ambos no se hizo esperar. Un momento que Toni no dudó en compartir a través de Instagram con las casi 1 millón y medio de personas que lo siguen en la citada red social. Image zoom Toni sorprende a Adamari "¿Qué es esto? Me encanta", expresó visiblemente emocionada la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor al ver la joya. Image zoom El regalo "Es la a y la t de te amo", bromeó Toni haciendo gala de su particular sentido del humor. ¡Qué viva el amor!

