Adamari López recibe la mejor de las noticias, un nuevo motivo para "seguir sonriendo" La conductora sigue acumulando buenas noticias y momentos emocionantes que le recuerdan lo bonita que es la vida a pesar de todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 ha sido un año de cambios para todos, pero especialmente para Adamari López. Su vida ha dado un giro de 180 grados en lo personal que se ha traducido en un espectacular cambio físico y la ruptura con el padre de su hija, Toni Costa. Aunque siempre sonríe y agradece todo lo bueno que tiene, no ha sido una etapa fácil. Aún así, no ha dejado de mostrar su lado más positivo e intentar darle la vuelta a la tortilla. Son muchas las cosas buenas que le rodean y este viernes compartía feliz una de ellas. Entusiasmada, Adamari publicaba un nuevo logro en su vida que le llena de alegría e ilusión para seguir mirando al futuro con ganas y motivación. "Seis millones de razones para seguir creando, sonriendo y celebrando la vida. Gracias por el cariño siempre", escribió junto a estas imágenes en su perfil de Instagram. La puertorriqueña celebró el ascenso en su cuenta a 6 millones de seguidores, los que le acompañan cada día y dan fuerza para darlo todo a pesar de los duros momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cariño que despierta se refleja en estos números, cada vez son más las personas a las que enamora con su carisma y actitud ante la vida. Una madre entregada y trabajadora sobresaliente que siente que le queda todo por vivir. Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nada se le resiste, canta, baila, presenta, actúa, ejerce de influencer y hasta imita a Jennifer Lopez, y todo con una puntuación alta. Todo lo que hace genera interés y eso se lo ha ganado solita. Ahora tiene 6 millones de razones para continuar dándolo todo. ¡Felicidades por este nuevo logro, Adamari!

