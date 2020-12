Close

La emoción de Adamari López al recibir una emotiva sorpresa de su hija Alaïa "OMG, ¡qué bello!", expresó la carismática conductora de Un nuevo día (Telemundo) al recibir la sorpresa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los regalos más especiales suelen ser siempre los que menos valor económico tienen. Esos que se hacen a mano con todo el amor del mundo. Y si no que se lo pregunten a Adamari López, quien no pudo evitar emocionarse recientemente al recibir una emotiva sorpresa que le preparó su hija Alaïa, la cual no dudó en compartir con todos sus seguidores a través de las redes sociales. "Mi princesa Alaïa hizo en su escuela algo muy lindo para mí. Cuando me lo mostró realmente me sorprendió", expresó la copresentadora del programa Un nuevo día (Telemundo) en su página de Facebook. "Fue muy bonito y muy emotivo porque me trajo una sorpresa desde su escuela que ella me hizo con sus manitas y quiero compartir con ustedes", agregó la también actriz junto a un vídeo en el que muestra el momento exacto en el que es sorprendida por la pequeña de 5 años. Image zoom Adamari López recibe sorpresa de su hija | Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja de Toni Costa, quien suma más de 5 millones de seguidores solo en Instagram, reaccionó al borde de las lágrimas al ver el hermoso nacimiento que le hizo la niña. "OMG, ¡qué bello!", expresó una emocionada Adamari. "Esto está precioso". Image zoom Alaïa regala un nacimiento hecho por ella a su mamá | Credit: Facebook Adamari López Aunque cada año por estas fechas recibe incontables regalos de familiares y amigos, sin duda los más especiales y emotivos para la conductora son los que tienen el sello de su hija. "Cada vez que tú haces cositas yo soy muy feliz", aseveró la carismática conductora. ¡Puedes ver el vídeo aquí!

