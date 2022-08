¿Por qué lo hizo? Cuestionan este gesto de Adamari López con Toni Costa mientras lo entrevistaban El bailarín anunció un en vivo en Instagram para hablar de su experiencia en la casa. El momento no solo llamó la atención por sus palabras, sino también por lo que pasó después con su expareja Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Adamari López y Toni Costa se separaran hace ya más de un año, las noticias entorno a ellos no han cesado. La incertidumbre de por qué pasó siendo una pareja que se veía tan feliz sigue generando curiosidad, misterio y aumenta el interés en ellos. Tras la salida del bailarín de La casa de los famosos, todos quieren saber qué piensa de que su expareja no se implicara en exceso en su defensa y dijera que Daniella Navarro le había besado. Lejos de entrar en polémica, Toni ha tratado de ser cauto y no hablar demasiado al respecto. Este jueves, el feliz papá de Alaïa tenía una entrevista con una famosa página de Instagram que ha cubierto el reality de principio a fin. Esa misma noche de charla, Adamari hizo algo que no sentó nada bien a los seguidores del coreógrafo y así lo hicieron saber. Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa | Credit: Facebook Adamari López "Qué mal de Adamari, ponerse a hacer un live (que casi nunca hace), justo cuando Toni comenzó su entrevista, como que si lo hiciera por jod3r a la novia", escribió una seguidora del perfil que entrevistó al español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que pasó es que la conductora y actriz también eligió esa velada y la misma hora para hacer otro directo a través de su cuenta de Facebook. "8 millones de razones para reunirnos este 8.18 a las 8PM", escribió. En este encuentro con sus fans habló, entre otras cosas, de sus hábitos saludables y contestó a algunas de las preguntas que le hicieron los usuarios. El hecho de que coincidiera con el en vivo de su expareja fue, para algunos, un detalle de todo menos bonito y así se lo hicieron saber. Otros defendieron su libertad de hacerlo cuando quisiese y no vieron en este asunto más que una pura coincidencia. El bailarín anunció que en unos días marchará rumbo a España para desconectar de todo y tomarse unas merecidas vacaciones con su familia y gente querida, justo lo que ahora necesita.

