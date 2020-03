Adamari López tranquiliaza a todos y reaparece feliz en este tierno video en familia durante la cuarentena Después de tomarse unos días y hacerse la prueba del coronavirus, la puertorriqueña se ha dejado ver en unas preciosas imágenes junto a Alaïa y su esposo, Toni Costa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todo el mundo está pendiente de ella y de su salud. Adamari López es una de las personas más queridas por el público, se ha ganado nuestro corazón con su alegría, valentía y dulzura, así que las ganas de saber sobre su actual estado por parte de todos son muchas. Después de comunicar que se había hecho el test del coronavirus para ver si estaba contagiada no la habíamos vuelto a ver. Mientras llegan los resultados, hasta ahora todavía desconocidos, la bella chaparrita nos ha regalado unas tiernas imágenes en familia a través de las redes que demuestran que se encuentra estupendamente. Era su fotógrafo y reportero personal, Toni Costa, quien derretido nos enseñaba cómo los dos amores de su vida, Alaïa incluida, se la pasan juntas estos días de aislamiento en casita. Image zoom Adamari López Madre e hija se divierten de lo lindo en su jardín mientras un orgulloso Toni les graba y llena la imagen de corazones. Un momentazo que nos ha enternecido a todos. La pareja está entregada estos días a Alaïa, no solo con sus obligaciones de la escuela sino también en los juegos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Adamari López Este divertido trío no desaprovecha el tiempo y juntos ven series y hacen videoconferencias con amigos de la pequeña para que este encierro se le haga más llevadero y entretenido. Después de las risas y los juegos, también un poquito de deberes escolares para seguir al día y no perder lo ganado durante todo el curso en la escuela. En esta ocasión, la princesa de la casa se centró en la caligrafía siempre con la supervisión y el amor de mami. Image zoom Adamari López Mientras llegan sus resultados, Adamari está aprovechando el tiempo al máximo con los suyos. Y aunque la extrañamos en Un Nuevo Día, lo primero es la salud. ¡Un placer verte siempre aunque sea de forma virtual! Advertisement

