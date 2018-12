Adamari López reaparece en redes sociales con tierno mensaje

Hace ya más casi dos meses que no disfrutamos de Adamari López en redes y televisión. Pero nuestra querida chaparrita, como cariñosamente la llaman en su programa Un Nuevo Día y al que tomamos prestado este término, nos ha regalado una pasadita por Instagram en pleno proceso de recuperación.

En esta ocasión no era en superfil, donde no publica nada desde octubre. Era en la cuenta de su gran amiga y compañera Angélica Vale. La actriz mexicana publicó una foto donde luce espectacular y con una notable bajada de peso y Adamari no dudó en regalarle estas tiernas palabras.

“¡Guapisíma comadre, te quierooooo!”, escribió con gran entusiasmo y amor de amiga a la que fuera su colega en el set de Amigas y Rivales. Fue allí donde nació su amistad que perdura hasta hoy en día.

Adamari López Mensaje de Adamari a Angélica Vale en Instagram

Este mensaje ha revolucionado las redes porque todo el mundo, tanto sus fans como los de Angélica se han puesto muy felices al poder leerla, aunque apenas sea una línea. Y, sobre todo, con ese maravilloso sentido del humor y tono positivo que caracteriza a la también actriz.

La feliz mamá de Alaïa se encuentra en proceso de recuperación para volver con más fuerza que nunca a la pantalla chica y las redes, donde todos le esperamos con los brazos abiertos. De momento su queridísimo Toni Costa la cuida y nos va poniendo al día de las aventuras con su pequeña princesa en estos días tan entrañables de diciembre.

Desde People en Español le mandamos todo el amor y cariño del mundo ¡hoy y siempre!