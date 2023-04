Adamari López reaparece arropada de sus compañeros en un viaje muy especial La presentadora se dejó ver tranquila y muy querida por amigos y colegas del medio, además de su gran amor, su hijita Alaïa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida sigue, a pesar de todo. Un día después de la salida de Adamari López de Hoy día y su conmovedora despedida de su público por tantos años, la presentadora se dejó ver de lo más arropada y querida por sus compañeros. Junto a su princesa y razón de vida, Alaïa, la puertorriqueña emprendió un viaje muy especial con los que han sido sus colegas en Telemundo y seguirán siendo sus grandes amigos fuera de la cadena. De la mano de Quique Usales, Giselle Blondet y Mónica Noguera, entre otros, Ada se dispuso a disfrutar de lo que promete ser un fin de semana inolvidable, ¡y muy divertido! No será en Miami, sino en México y por un motivo muy especial. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López Alix Aspe, una de las conductoras de La mesa caliente se casa este sábado, y ella y otras caras conocidas del canal han sido invitadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era Quique quien mostraba esas primeras imágenes de Adamari, cariñosa y feliz de estar con su gente querida, a la llegada a esa ciudad donde tantos años vivió y trabajó éxito tras éxito. La también actriz se veía sonriente, animada y con ganas de darlo todo en este día donde solo hay lugar para la alegría y la celebración. Adamari López Adamari López y sus compañeros, rumbo a la boda de Alis Axpe | Credit: IG/Quique Usales Adamari López Adamari López junto a sus colegas de profesión | Credit: IG/Quique Usales Adamari López Adamari López y Giselle Blondet | Credit: IG/ Giselle Blondet Este jueves, la audiencia de Hoy día y muchos de sus compañeros de cadena, incluida ella, conocían la triste noticia de su partida del show. Ocurría en buenos términos e incluso el espacio le dio la oportunidad de despedirse con un mensaje de agradecimiento por estos 11 años juntos. Arranca así una nueva etapa para la feliz mamá que, para empezar, podrá pasar más tiempo con su pequeña e incluso acompañarla a la escuela ahora que no tiene que madrugar tanto. Toca también entusiasmarse con nuevos proyectos y sembrar nuevas ilusiones. Y es que, como la mayoría de sus compañeros le han hecho saber, algunos de ellos también sacados de sus shows televisivos, lo mejor está por llegar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López reaparece arropada de sus compañeros en un viaje muy especial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.