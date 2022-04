Así reaccionó una superviviente de cáncer al ver a Adamari López tatuarse los pezones La conductora compartió en sus redes el importante paso que ha dado 16 años después de su diagnóstico. Su decisión ha tenido un fuerte impacto en otras pacientes de esta enfermedad y así se lo hicieron saber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes sociales son últimamente una fiesta de reels divertidos que sacan siempre la sonrisa de sus seguidores con sus ocurrencias. Pero Adamari López también tiene espacio para temas más profundos. Esta semana publicaba un video lleno de significado en su cuenta de Facebook. En él compartía con el mundo una decisión muy importante en su vida. 16 años después de sufrir un cáncer de mama y hacerse la mastectomía, sintió que era el momento de tatuarse los pezones. "Quise compartir este video para algunas mujeres que están pasando por esto y les sirva de motivación", expresó. Consiguió su propósito. Adamari López Adamari López | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) Fruto de esta sincera publicación, cientos de mujeres supervivientes de esta enfermedad quisieron agradecerle con amorosos mensajes por su apoyo, motivación y ayuda desde la distancia. Este paso al frente y su manera generosa de compartirlo con naturalidad ha hecho que otras muchas se sientan esperanzadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy emocionada por el eco de esta decisión, Adamari compartía emocionada y con el corazón lleno de amor uno de los muchos mensajes que ha recibido. Historias difíciles de mujeres que pasaron por lo mismo y que se han sentido arropadas por la artista. Adamari López Adamari López "Ver a mujeres como ella que no se tiran, me incita a levantarme y decir 'yo también puedo', escribió una usuaria cuyo escrito Ada publicó en sus historias. Pero hubo muchos más que surgieron de este video valiente y tan positivo. "Conozco de cerca lo que es la mastectomía por el cáncer de mama. Me motiva tu optimismo, transparencia y tu alegría", "Gracias por ser inspiración en mi proceso, me llena de fe, alegría y todas las ganas de vivir", escribieron también en su perfil de Facebook. Unas palabras más que merecidas. Gracias por tu ejemplo, querida Adamari.

