Adamari López reacciona al noviazgo de su expareja y Toni Costa y Evelyn Beltrán brindan "por todo lo que la vida tiene preparada" para ellos El bailarín español y la influencer se dejaron ver juntos este jueves por la noche en las redes sociales, mientras que la presentadora puertorriqueña reaccionó en la mañana a la noticia del noviazgo de su expareja en su programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Toni Adamari López; Toni Costa | Credit: hoy Día; Mezcalent Toni Costa y Evelyn Beltrán habían decidido mantener hasta ahora su relación en un discreto segundo plano, pero parece que eso se acabó. La influencer mexicana afincada en Texas compartió este jueves a través de sus historia de Instagram una imagen en la que aparece acompañada del bailarín español mientras ambos chocan sus copas de vino en un restaurante y brindan por su relación. Aunque sus rostros no aparecen en la imagen, en esta ocasión –a diferencia de las anteriores– la ganadora de Miss Austin Latina 2013 sí mencionó directamente al ex de Adamari López. "Salud por todo lo que la vida tiene preparada para nosotros", escribió Evelyn junto a un corazón sin olvidarse de mencionar la cuenta de Instagram del también instructor de Zumba. Toni no tardó en compartir la publicación de la influencer en sus historias de Instagram. Toni Toni y Evelyn chocan sus copas de vino | Credit: Evelyn Curiosamente, esta declaración pública de amor llega tan solo unas horas después de que Adamari fuera preguntada en su programa hoy Día (Telemundo) por la nueva pareja de Toni. "Quiero saber cómo tomaste tú esta noticia, si ya sabías", le dijo su compañero Quique Usales este jueves durante la emisión del programa matutino de la cadena hispana. "Claro, para mí esto no es una novedad. Me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso con mi hija, y yo lo que quiero es que mi hija esté bien", comentó la carismática presentadora de origen puertorriqueño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Usales quiso indagar más acerca del tema y le preguntó si Toni ya le había presentado a su pareja. "Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia dentro de lo que podemos normal, así que eso es lo que importa", se limitó a responder Adamari.

