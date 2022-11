Adamari López dedica unas conmovedoras palabras a su compañera y amiga Chiquibaby Con motivo de su salida de la cadena Telemundo, la puertorriqueña le escribió un mensaje cargado de amor y sentimiento. Su amistad seguirá intacta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son buenas compañeras de trabajo pero, por encima de todo, Chiquibaby y Adamari López son las mejores amigas. La salida de la conductora del programa Hoy día ha sido una triste noticia para muchos, especialmente sus colegas del día a día. Y así mismo se lo han querido dejar saber a través de escritos conmovedores. La presentadora mexicana publicaba un video y un mensaje lleno de optimismo con el que confirmaba su salida de Telemundo. Un escrito al que su cómplice de aventuras mañaneras ha reaccionado de inmediato. Adamari Lopez y Chiquibaby Credit: Alexander Tamargo/WireImage; Alexander Tamargo/Getty Images La chaparrita no dudó en dedicarle unas sentidas y amorosas palabras. "¡Te quiero comadre bella! Eres una excelente profesional y maravillosa compañera. Seguiremos unidas por el maravilloso lazo del amor, el respeto y la admiración. Love you", le escribió públicamente la mamá de Alaïa. Adamari López y Chiquibaby Adamari López y Chiquibaby | Credit: IG/Chiquibaby Durante estos 4 años que han compartido madrugadas y plató en Telemundo, les ha tocado vivir algunos de los mejores momentos de sus vidas, también otros menos alegres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Chiquibaby cumplía el sueño de convertirse en mamá haciendo a Adamari la madrina de su princesa Capri Blu. A su vez, la puertorriqueña hacía un importante cambio de vida, adoptando hábitos alimenticios más saludables que le llevaron a lucir en plena forma. Juntas han estado en las buenas y en las malas, y ha quedado claro que así seguirá siendo porque, por encima de su unión laboral, su trabajo les ha dado el mejor regalo de todos: su amistad.

