Adamari López reacciona a declaraciones de Piqué: "Lo que le hizo a Shakira también la pudo llevar a ella al suicidio" "¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?", exclamó el ex de Shakira en una demoledora entrevista. Sus palabras hicieron mella en la presentadora boricua quien así se pronuncia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay un persona que puede entender a la perfección lo que está ocurriendo en el seno de la familia de Shakira esa es, sin lugar a dudas, Adamari López. La presentadora y actriz puertorriqueña ha vivido en carne propia no una, si no dos rupturas bastante mediáticas. La primera de su exmarido Luis Fonsi, y la segunda, del bailarín y coréografo español Toni Costa, padre de su hija Alaïa Costa. Por eso cuando este fin de semana Gerard Piqué, expareja de la cantante colombiana Shakira, concedió una demoledora entrevista para hablar sobre la cantante, sus dardos envenenados y su fanaticada, la chaparrita no se aguantó y expresó sus opinones. "Uno tiene que ser coherente con las acciones y las palabras y él no es coherente porque en algún momento a lo mejor no tiró beef de la manera que hace Shakira", afirmó la conductora de Hoy Día (Telemundo) "[Ella] lo que hace con canciones, pero lo que le hizo a Shakira también la pudo llevar a ella al suicidio", fustigó. Las palabras hacían alusión a una frase particularmente encendida del exjugador del Club Barça quien en dicha entrevista exclamó "¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?", al hablar sobre las consecuencias que a su modo de ver tiene el tirar mala onda en redes o beef, como lo ha hecho su ex. shakira adamari lopez Credit: Shakira:Morena Brengola/Getty Images/ Adamari López: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images El post de Shakira, quien este fin de semana se despidió de Barcelona junto con sus dos hijos, con quienes fijará residencia en Miami, FL: Shakira Shakira dice adiós a Barcelona | Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como madre que queda a cargo del hogar y la crianza de los hijos, Adamari solo pudo expresar sus pesar por lo que le está tocando vivir a los hijos de la expareja, Milan y Sasha, quienes como parte del plan de mudanza de su madre a Miami han tenido que abandonar su escuela y sus actividades extraescolares en Barcelona. "[Deseo que haya] mucha ayuda psicológica para esos niños que están enfrentando la separación de sus padres", finalizó Adamari en las declaraciones publicadas por Telemundo. "El cambiarse de escuela, el buscar nuevos amigos y el vivir en una nueva ciudad, eso entre muchas otras cosas".

