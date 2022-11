Adamari López reacciona a la estrella en la Paseo de la Fama de Hollywood de Angélica Vale Tras el reconocimiento que recibió Angélica Vale, Adamari López se pronuncio al respecto ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 10 de noviembre de 2022, Angélica Vale recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como un reconocimiento a su importante trayectoria artística, particularmente en teatro, donde debutó con el montaje Papacito piernas largas cuando solo tenía tres años de edad. En este evento fue acompañada de su familia, pero también de entrañables amigos que han estado con ella en muchos momentos. Así, Kate del Castillo, Jaime Camil y Omar Chaparro se hicieron presentes durante la ceremonia donde se develó dicho reconocimiento. Otra de las personas presentes fue Adamari López, quien es comadre de Vale, ya que es madrina de bautizo de Daniel Nicolás, el hijo mejor de la segunda y su esposo Otto Padrón. La conductora de Hoy día no dudó en pronunciarse acerca de este homenaje a la trayectoria de su gran amiga. "[Angélica Vale] una mujer que hace tiempo debió haber recibido esta estrella. Es una amiga a la que, por muchos años, he podido compartir con ella, con su familia", mencionó López al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Soy madrina de su hijo chiquito, de Daniko [Daniel Nicolás] y me siento muy feliz de que me dé la oportunidad de celebrar este día con ella y en su cumpleaños". Angélica Vale y Adamari López Credit: Gilbert Flores/ Variety via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La amistad entre Adamari López y Angélica Vale inició cuando, en el 2001, ambas protagonizaron la telenovela Amigas y rivales. A partir de entonces, se han acompañado en diversos momentos complicados y ahora comparten lazos muy importantes. Así, que la primera mostró abiertamente la alegría que le da el reconocimiento a alguien tan especial en su vida.

