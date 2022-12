La reacción de Adamari López al escuchar a Luis Fonsi hablar de las canciones de amor que ha dedicado El programa Hoy día puso unas declaraciones del cantante hablando de los temas que había escrito para otras personas en su carrera. ¿Está incluida su primera esposa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como suele ser habitual en la mesa de noticias de entretenimiento del programa Hoy día, se trataron temas de interés, y ahí, una vez más, estuvo Luis Fonsi. El cantante acababa de dar una entrevista hablando de las canciones de su vida y, en concreto, de las dedicadas a sus grandes amores. En esa mesa redonda estaba Adamari López, su primera esposa, quien escuchó atentamente a lo que su exmarido dijo. ¿Le dedicó alguna a ella en sus tiempos de enamorados? La puertorriqueña actuó de una forma muy divertida y juguetona. Adamari López Credit: Instagram; Mezcalent Fonsi expresó cuáles fueron las 4 canciones que ha dedicado a alguien. "La primera es una canción que le dedico a mi esposa que se llama "Somos uno". Una canción que escribí a mi hijo antes de haber nacido, "Ahí estás tú", la tercera es un tema muy especial que se llama "Llegaste tú", se la escribí a mi hija Micaela. Una cuarta canción se la dedico a la gente que lucha por lo que quiere, que se levanta por la mañana con sueños y con ganas de ser mejor persona, "No me doy por vencido"", expresó el artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque parece que ninguna fue para Adamari, ella reconoció que escribe muy lindo. "Él dedica canciones bonitas", dijo picarona. Muchos seguidores en las redes recordaron que sí le había dedicado algunos de sus temas a la actriz cuando estaban juntos, tales como "Paso a paso" e incluso "Yo no me doy por vencido", pero la chaparrita prefirió sonreír y no entrar en más detalle.

