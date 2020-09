"Se me cayó el mundo": Adamari López jamás pensó encontrar 'esto' en su casa La presentadora puertorriqueña sospechaba que algo no andaba bien en su casa, pero 'jamás' pensó que encontraría lo que encontró. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adamari López venía sospechando desde hacía tiempo que algo no andaba bien en su casa. "Yo había visto esas mosquitas que salían como volando del baño y entendía que era humedad y eso me decían pero yo decía 'no puede ser que sea tan recurrente'", reveló recientemente la copresentadora del programa Un nuevo día (Telemundo) a través de las redes sociales. La extrañeza de no saber lo que estaba sucediendo se convirtió en preocupación y angustia cuando la empresa que contrató para desinfectar su hogar de la COVID-19 hizo una inspección a la zona afectada y le comunicó lo que realmente estaba ocurriendo en esa parte de su casa. Image zoom Adamari López/Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando me vinieron con el resultado de que lo que tenía era moho detrás de esa pared creo que se me cayó el mundo", se sinceró la también actriz de origen puertorriqueño. Image zoom Adamari López Adamari López/Facebook "Para mí el problema del moho era algo muy preocupante que tenía tanto en el baño del cuarto principal como en el cuarto que compartía Alaïa. Tenía la preocupación de si eso nos podía afectar la salud y además cómo eso se podía seguir regando en la casa", reconoció la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor. La carismática conductora, no obstante, respiró aliviada al saber que su problema tenía solución. "Afortunadamente pude encontrar esa solución a esa preocupación que tenía y al problema real que tenía en la casa del moho y ya no tengo nada, el trabajo quedó espectacular", informó. Image zoom Adamari López Adamari López/Facebook "En cinco días estaba todo terminado. Me encantó que ellos [refiriéndose a la empresa que contrató] sellaron muy bien cada una de las partes que estaban trabajando así que no se contaminaba ninguna otra área mientras ellos estaban trabajando en la restauración del espacio que estaba con moho, después quedó todo pintado, para mí quedó hasta mejor de lo que lo tenía", aseveró la presentadora por medio de su página de Facebook.

